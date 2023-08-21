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Склянкина Татьяна Ивановна
Склянкина Татьяна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1954
Пол
Женский
Отец
Склянкин Иван Николаевич
1925 г.р.
Мать
Склянкина (Недилько) Зинаида Петровна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1954
Отец:
Склянкин Иван Николаевич
Мать:
Склянкина Зинаида Петровна
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