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Склянкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1954

Отец: Склянкин Иван Николаевич

Мать: Склянкина Зинаида Петровна

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