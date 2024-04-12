Синевич (Дронова) Наталия Олеговна
Место рождения
Дата рождения10.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973
Отец: Дронов Олег Викторович
Мать: Дронова Людмила Ивановна
Бракосочетание
02.11.1991
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1994
Сын: Синевич Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Синевич Алексей Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1998
Сын: Синевич Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Синевич Алексей Александрович