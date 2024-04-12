Синевич (Дронова) Наталия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синевич (Дронова) Наталия Олеговна

Место рождения

Васильков, Київська область

Дата рождения

10.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973

Отец: Дронов Олег Викторович

Мать: Дронова Людмила Ивановна

Васильков, Київська область
Бракосочетание
02.11.1991

Муж: Синевич Алексей Александрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1994

Сын: Синевич Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Синевич Алексей Александрович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Синевич Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Синевич Алексей Александрович

Чита, город Чита, Забайкальский край
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