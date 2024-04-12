Синевич Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синевич Алексей Александрович

Место рождения

Магдебург

Дата рождения

31.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1970

Отец: Синевич Александр Игнатьевич

Мать: Синевич Татьяна Васильевна

Бракосочетание
02.11.1991

Жена: Синевич Наталия Олеговна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1994

Сын: Синевич Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Синевич Наталия Олеговна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.06.1998

Сын: Синевич Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Синевич Наталия Олеговна

Чита, город Чита, Забайкальский край
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