Синевич Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения31.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1970
Бракосочетание
02.11.1991
Жена: Синевич Наталия Олеговна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1994
Сын: Синевич Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Синевич Наталия Олеговна
Рождение ребёнка
16.06.1998
Сын: Синевич Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Синевич Наталия Олеговна