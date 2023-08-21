Дронов Олег Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948
Отец: Дронов Виктор
Мать: Дронова Фаина Николаеана
Бракосочетание
25.07.1970
Жена: Дронова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1973
Дочь: Синевич Наталия Олеговна
Мать ребёнка: Дронова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1983
Сын: Дронов Олег Олегович
Мать ребёнка: Дронова Людмила Ивановна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область