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Дронов Олег Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1948

Отец: Дронов Виктор

Мать: Дронова Фаина Николаеана

Бракосочетание
25.07.1970

Жена: Дронова Людмила Ивановна

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
10.09.1973

Дочь: Синевич Наталия Олеговна

Мать ребёнка: Дронова Людмила Ивановна

Васильков, Київська область
Рождение ребёнка
06.11.1983

Сын: Дронов Олег Олегович

Мать ребёнка: Дронова Людмила Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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