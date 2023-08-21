Недилько (Лущенко) Матрёна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недилько (Лущенко) Матрёна Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1931

Дочь: Склянкина Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Недилько Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недилько Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недилько Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недилько Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Недилько Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недилько Николай Петрович

Отец ребёнка: Недилько Пётр

Смерть
Неизвестно
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