Недилько (Лущенко) Матрёна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1931
Дочь: Склянкина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Недилько Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недилько Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недилько Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недилько Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Недилько Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недилько Николай Петрович
Отец ребёнка: Недилько Пётр
Смерть
Неизвестно