Недилько Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1931
Дочь: Склянкина Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Недилько Матрёна Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недилько Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Недилько Матрёна Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недилько Николай Петрович
Мать ребёнка: Недилько Матрёна Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно