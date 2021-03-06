Гурулева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурулева Мария

Гурулева Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1938

Дата смерти

06.03.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
1973 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938

Отец: Висторовских Трифон

Мать: Висторовских Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурулев Александр

Рождение ребёнка
21.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурулев Александр

Рождение ребёнка
05.09.1971

Дочь: Леонова (Гурулева) Надежда

Отец ребёнка: Гурулев Александр

Рождение ребёнка
25.02.1973

Сын: Гурулев Петр

Отец ребёнка: Гурулев Александр

Смерть
06.03.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.