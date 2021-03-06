Гурулева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1938
Дата смерти06.03.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938
Отец: Висторовских Трифон
Мать: Висторовских Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурулев Александр
Рождение ребёнка
21.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурулев Александр
Рождение ребёнка
05.09.1971
Дочь: Леонова (Гурулева) Надежда
Отец ребёнка: Гурулев Александр
Рождение ребёнка
25.02.1973
Сын: Гурулев Петр
Отец ребёнка: Гурулев Александр
Смерть
06.03.2021