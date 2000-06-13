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Гурулев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

13.06.2000

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
1973 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: Гурулев Марк

Мать: Гурулева Людмила

Рождение ребёнка
21.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурулева Мария

Рождение ребёнка
05.09.1971

Дочь: Леонова Надежда

Мать ребёнка: Гурулева Мария

Рождение ребёнка
25.02.1973

Сын: Гурулев Петр

Мать ребёнка: Гурулева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурулева Мария

Смерть
13.06.2000