Гурулев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти13.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Отец: Гурулев Марк
Мать: Гурулева Людмила
Рождение ребёнка
21.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурулева Мария
Рождение ребёнка
05.09.1971
Дочь: Леонова Надежда
Мать ребёнка: Гурулева Мария
Рождение ребёнка
25.02.1973
Сын: Гурулев Петр
Мать ребёнка: Гурулева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурулева Мария
Смерть
13.06.2000