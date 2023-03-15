Висторовских Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красюк Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Висторовских) Надежда
Отец ребёнка: Висторовских Трифон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Висторовских Трифон
Рождение ребёнка
05.07.1924
Сын: Висторовских Илья
Отец ребёнка: Висторовских Трифон
Рождение ребёнка
07.01.1938
Дочь: Гурулева Мария
Отец ребёнка: Висторовских Трифон
Смерть
Неизвестно