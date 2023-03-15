Висторовских Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висторовских Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красюк Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Висторовских) Надежда

Отец ребёнка: Висторовских Трифон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висторовских Трифон

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Висторовских Илья

Отец ребёнка: Висторовских Трифон

Рождение ребёнка
07.01.1938

Дочь: Гурулева Мария

Отец ребёнка: Висторовских Трифон

Смерть
Неизвестно

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