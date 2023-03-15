Висторовских Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висторовских Трифон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Висторовских Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Висторовских) Надежда

Мать ребёнка: Висторовских Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висторовских Марфа

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Висторовских Илья

Мать ребёнка: Висторовских Марфа

Рождение ребёнка
07.01.1938

Дочь: Гурулева Мария

Мать ребёнка: Висторовских Марфа

Смерть
Неизвестно

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