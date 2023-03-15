Висторовских Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Висторовских Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Висторовских) Надежда
Мать ребёнка: Висторовских Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Висторовских Марфа
Рождение ребёнка
05.07.1924
Сын: Висторовских Илья
Мать ребёнка: Висторовских Марфа
Рождение ребёнка
07.01.1938
Дочь: Гурулева Мария
Мать ребёнка: Висторовских Марфа
Смерть
Неизвестно