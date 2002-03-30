Висторовских Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВисторовских Илья

Висторовских Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1924

Дата смерти

30.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1924

Отец: Висторовских Трифон

Мать: Висторовских Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Висторовских (Панкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Висторовских (Панкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Висторовских (Панкова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висторовских (Панкова) Анастасия

Рождение ребёнка
12.02.1951

Сын: Висторовских Евгений

Мать ребёнка: Висторовских (Панкова) Анастасия

Смерть
30.03.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.