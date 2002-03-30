Висторовских Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1924
Дата смерти30.03.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1924
Отец: Висторовских Трифон
Мать: Висторовских Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1951
Сын: Висторовских Евгений
Мать ребёнка: Висторовских (Панкова) Анастасия
Смерть
30.03.2002