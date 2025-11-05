Аксёнова (Гурулева) Ольга
женский, родилась 21.12.1964
ОтецГурулев Александр22.09.1937 г.р.
МатьГурулева Мария07.01.1938 г.р.
Супруги
Аксёнов ?Неизвестно г.р.
Дети
Безверхая (Аксёнова) Марина14.03.1997 г.р.
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1964
Отец: Гурулев Александр
Мать: Гурулева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксёнов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксёнова) ?
Отец ребёнка: Аксёнов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Сергей
Отец ребёнка: Аксёнов ?
Рождение ребёнка
14.03.1997
Дочь: Безверхая (Аксёнова) Марина
Отец ребёнка: Аксёнов ?