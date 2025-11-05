Аксёнова (Гурулева) Ольга 21.12.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксёнова (Гурулева) Ольга

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 21.12.1964

Отец
Гурулев Александр22.09.1937 г.р.
Мать
Гурулева Мария07.01.1938 г.р.
Супруги
Аксёнов ?Неизвестно г.р.
Дети
Безверхая (Аксёнова) Марина14.03.1997 г.р.
Аксёнов СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1964

Отец: Гурулев Александр

Мать: Гурулева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксёнова) ?

Отец ребёнка: Аксёнов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Сергей

Отец ребёнка: Аксёнов ?

Рождение ребёнка
14.03.1997

Дочь: Безверхая (Аксёнова) Марина

Отец ребёнка: Аксёнов ?

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