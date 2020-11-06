Гурулев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1973

Дата смерти

06.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1973

Отец: Гурулев Александр

Мать: Гурулева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.2020

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