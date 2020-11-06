Гурулев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1973
Дата смерти06.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1973
Отец: Гурулев Александр
Мать: Гурулева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.2020