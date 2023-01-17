Блинов Александр Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Блинов Филимон Саввович
Мать: Блинова Марина Сидоровна
Рождение ребёнка
26.04.1849 ст.
Сын: Блинов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1855 ст.
Сын: Блинов Автамон Александрович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1858 ст.
Сын: Блинов Евсей Александрович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1862 ст.
Сын: Блинов Кондратий Александрович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1865 ст.
Сын: Блинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.
Сын: Блинов Кондратий Александрович
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891 ст.