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Блинов Александр Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Блинов Филимон Саввович

Мать: Блинова Марина Сидоровна

Рождение ребёнка
26.04.1849 ст.

Сын: Блинов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1855 ст.

Сын: Блинов Автамон Александрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1858 ст.

Сын: Блинов Евсей Александрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1862 ст.

Сын: Блинов Кондратий Александрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1865 ст.

Сын: Блинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Сын: Блинов Кондратий Александрович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1891 ст.
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