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Блинов Филимон Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Блинов Савва Родионович

Мать: Блинова Марья Авросимовна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Блинов Александр Филимонович

Мать ребёнка: Блинова Марина Сидоровна

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова Марина Сидоровна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Варвара Филимоновна

Мать ребёнка: Блинова Марина Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1831 ст.
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