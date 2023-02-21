Блинов Филимон Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смерти1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Блинов Савва Родионович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Блинов Александр Филимонович
Мать ребёнка: Блинова Марина Сидоровна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова Марина Сидоровна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Варвара Филимоновна
Мать ребёнка: Блинова Марина Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1831 ст.