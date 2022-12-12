Блинова Марья Авросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Марья Авросимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Между 1834 и 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Блинов Филимон Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Родионович

Рождение ребёнка
06.10.1815 ст.

Сын: Блинов Артемей Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Родионович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Николай Саввович

Отец ребёнка: Блинов Савва Родионович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1834 и 1850 ст.
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