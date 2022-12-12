Блинова Марья Авросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиМежду 1834 и 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Блинов Савва Родионович
Рождение ребёнка
06.10.1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Савва Родионович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Савва Родионович
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1834 и 1850 ст.