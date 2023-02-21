Блинов Савва Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Авросимовна
Рождение ребёнка
06.10.1815 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Авросимовна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Авросимовна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1854 ст.