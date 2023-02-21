Блинов Савва Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Савва Родионович

Блинов Савва Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Блинов Родион Герасимович

Мать: Блинова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Блинов Филимон Саввович

Мать ребёнка: Блинова Марья Авросимовна

Рождение ребёнка
06.10.1815 ст.

Сын: Блинов Артемей Саввович

Мать ребёнка: Блинова Марья Авросимовна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Николай Саввович

Мать ребёнка: Блинова Марья Авросимовна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1854 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close