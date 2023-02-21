Блинова Марина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Блинов Александр Филимонович
Отец ребёнка: Блинов Филимон Саввович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Саввович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Варвара Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Саввович
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно