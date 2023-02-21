Блинова Марина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Марина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Блинов Александр Филимонович

Отец ребёнка: Блинов Филимон Саввович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Саввович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Варвара Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Саввович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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