Блинов Тимофей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Тимофей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1849 ст.

Отец: Блинов Александр Филимонович

Мать: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинова Долина Демидовна

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинова Долина Демидовна

Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.

Сын: Блинов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Долина Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Долина Демидовна

Смерть
Неизвестно
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