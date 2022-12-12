Блинов Тимофей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1849 ст.
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинова Долина Демидовна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинова Долина Демидовна
Рождение ребёнка
25.01.1896 ст.
Сын: Блинов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Блинова Долина Демидовна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Долина Демидовна
Смерть
Неизвестно