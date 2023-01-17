Блинов Кондратий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1862 ст.
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мария Лукинична
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мария Лукинична
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Кондратьевна
Мать ребёнка: Блинова Мария Лукинична
Смерть
Неизвестно