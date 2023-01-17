Блинов Кондратий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Кондратий Александрович

Блинов Кондратий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1862 ст.

Отец: Блинов Александр Филимонович

Мать: Блинова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.

Сын: Блинов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Блинова Мария Лукинична

Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.

Сын: Блинов Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Блинова Мария Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Кондратьевна

Мать ребёнка: Блинова Мария Лукинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close