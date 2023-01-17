Блинова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1903

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1849 ст.

Сын: Блинов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович

Рождение ребёнка
03.09.1855 ст.

Сын: Блинов Автамон Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович

Рождение ребёнка
15.06.1858 ст.

Сын: Блинов Евсей Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович

Рождение ребёнка
16.09.1862 ст.

Сын: Блинов Кондратий Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович

Рождение ребёнка
19.04.1865 ст.

Сын: Блинов Василий Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович

Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Сын: Блинов Кондратий Александрович

Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903
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