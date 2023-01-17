Блинова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1849 ст.
Сын: Блинов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович
Рождение ребёнка
03.09.1855 ст.
Сын: Блинов Автамон Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович
Рождение ребёнка
15.06.1858 ст.
Сын: Блинов Евсей Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович
Рождение ребёнка
16.09.1862 ст.
Сын: Блинов Кондратий Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович
Рождение ребёнка
19.04.1865 ст.
Сын: Блинов Василий Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.
Сын: Блинов Кондратий Александрович
Отец ребёнка: Блинов Александр Филимонович
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1903