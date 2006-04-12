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Боровков Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.03.1954

Дата смерти

12.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1954

Отец: Боровков Николай Сергеевич

Мать: Боровкова Мария Петровна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1975

Дочь: Кубракова Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Варламова Ирина Юрьевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Ирина Юрьевна

Смерть
12.04.2006
Москва, город федерального значения Москва
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