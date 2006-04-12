Боровков Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1954
Дата смерти12.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1954
Рождение ребёнка
16.08.1975
Дочь: Кубракова Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Варламова Ирина Юрьевна
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варламова Ирина Юрьевна
Смерть
12.04.2006
Москва, город федерального значения Москва