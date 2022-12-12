Боровков Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1928
Дата смерти28.10.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1928
Рождение ребёнка
24.03.1954
Сын: Боровков Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Боровкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1961
Дочь: Рыжкова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Боровкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1970
Дочь: Матвеева Алла Николаевна
Мать ребёнка: Боровкова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровкова Мария Петровна
Смерть
28.10.1994