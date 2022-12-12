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Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна
Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна
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Место рождения
Алексин
, город Алексин, Тульская область
Дата рождения
16.08.1975
Пол
Женский
Отец
Боровков Вячеслав Николаевич
1954 г.р.
Мать
Варламова (Ильина) Ирина Юрьевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1975
Отец:
Боровков Вячеслав Николаевич
Мать:
Варламова Ирина Юрьевна
Алексин
, город Алексин, Тульская область
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