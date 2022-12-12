Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубракова (Боровкова) Татьяна Вячеславовна

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Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

16.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1975

Отец: Боровков Вячеслав Николаевич

Мать: Варламова Ирина Юрьевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
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