Варламова (Ильина) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955
Рождение ребёнка
16.08.1975
Дочь: Кубракова Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Боровков Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровков Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно