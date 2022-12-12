Варламова (Ильина) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова (Ильина) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

13.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955

Отец: Ильин Юрий Николаевич

Мать: Ильина Евгения Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
16.08.1975

Дочь: Кубракова Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Боровков Вячеслав Николаевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровков Вячеслав Николаевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Вячеслав Николаевич

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