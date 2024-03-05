Патокин Афанасий Зиновьевич
Место рожденияд.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Дата рождения16.08.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1839
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1868
Сын: Патокин Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Марина Абрамова
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Патокин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Марина Абрамова
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Патокин Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Марина Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Марина Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Марина Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Абрамова
Смерть
Неизвестно