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Патокин Афанасий Зиновьевич

Место рождения

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

16.08.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1839

Отец: Патокин Зиновий Ефимович

Мать: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1868

Сын: Патокин Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Марина Абрамова

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Патокин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Марина Абрамова

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Патокин Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Марина Абрамова

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Марина Абрамова

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Марина Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Абрамова

Смерть
Неизвестно
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