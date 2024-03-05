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Патокин Зиновий Ефимович

Место рождения

д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 01.11.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1814

Отец: Ефим (Евфимий) Васильевич

Мать: Матрона Никитина

д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.02.1834

Жена: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1835

Дочь: Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1836

Дочь: Евдокия Зиновьевна

Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837

Сын: Патокин Аврамий Зиновьевич

Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837

Сын: Патокин Самуил Зиновьевич

Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.08.1839

Сын: Патокин Афанасий Зиновьевич

Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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