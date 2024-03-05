Патокин Зиновий Ефимович
Место рожденияд.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияОколо 01.11.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 01.11.1814
Отец: Ефим (Евфимий) Васильевич
Мать: Матрона Никитина
д.Вахрушево, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.02.1834
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1835
Дочь: Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1836
Дочь: Евдокия Зиновьевна
Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837
Сын: Патокин Аврамий Зиновьевич
Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837
Сын: Патокин Самуил Зиновьевич
Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.08.1839
Сын: Патокин Афанасий Зиновьевич
Мать ребёнка: Патокина Мариамна Михайловна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно