Марина Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Кляпиков??? Аврам Романович
Мать: Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1868
Сын: Патокин Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Патокин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Патокин Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно