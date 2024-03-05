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Марина Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Кляпиков??? Аврам Романович

Мать: Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1868

Сын: Патокин Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Патокин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Патокин Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Патокин Афанасий Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патокин Афанасий Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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