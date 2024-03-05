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Патокин Константин Афанасьевич

Место рождения

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

01.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1868

Отец: Патокин Афанасий Зиновьевич

Мать: Марина Абрамова

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
02.03.1888

Жена: Патокина Александра Сергеевна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Патокин Александр Константинович

Мать ребёнка: Патокина Александра Сергеевна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1893

Дочь: Конина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Патокина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
05.10.1896

Сын: Патокин Павел Константинович

Мать ребёнка: Патокина Александра Сергеевна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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