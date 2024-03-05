Патокин Константин Афанасьевич
Место рожденияд.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Дата рождения01.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1868
Отец: Патокин Афанасий Зиновьевич
Мать: Марина Абрамова
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
02.03.1888
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1889
Сын: Патокин Александр Константинович
Мать ребёнка: Патокина Александра Сергеевна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1893
Дочь: Конина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Патокина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
05.10.1896
Сын: Патокин Павел Константинович
Мать ребёнка: Патокина Александра Сергеевна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно