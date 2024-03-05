Патокина Мариамна Михайловна
Место рожденияд.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Дата рождения22.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1812
Отец: Патокин??? Михаил Яковлевич
Мать: Анна Егоровна
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.02.1834
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1835
Дочь: Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1836
Дочь: Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837
Сын: Патокин Аврамий Зиновьевич
Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837
Сын: Патокин Самуил Зиновьевич
Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.08.1839
Сын: Патокин Афанасий Зиновьевич
Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно