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Патокина Мариамна Михайловна

Место рождения

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

22.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1812

Отец: Патокин??? Михаил Яковлевич

Мать: Анна Егоровна

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.02.1834

Муж: Патокин Зиновий Ефимович

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.04.1835

Дочь: Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1836

Дочь: Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837

Сын: Патокин Аврамий Зиновьевич

Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1837

Сын: Патокин Самуил Зиновьевич

Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.08.1839

Сын: Патокин Афанасий Зиновьевич

Отец ребёнка: Патокин Зиновий Ефимович

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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