Носков Николай Яковлевич
мужской, родился 12.11.1926, Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
умер 25.04.2019, Киров, город Киров, Кировская область
ОтецНосков Яков14.10.1891 г.р.
МатьНоскова (Болотова) Мария08.06.1881 г.р.
Супруги
Носкова (Южанина) Вера Демидовна08.07.1928 г.р.
Дети
Носков Евгений Николаевич07.02.1953 г.р.
Носков Владимир Николаевич14.08.1954 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1926
Отец: Носков Яков
Мать: Носкова (Болотова) Мария
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1953
Сын: Носков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Носкова (Южанина) Вера Демидовна
Рождение ребёнка
14.08.1954
Сын: Носков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Носкова (Южанина) Вера Демидовна
Нововятск, Кировская область, РСФСР
Смерть
25.04.2019
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
деревня Орлы Кировская область