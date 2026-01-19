Носков Николай Яковлевич 12.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Носков Николай Яковлевич

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 12.11.1926, Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область

умер 25.04.2019, Киров, город Киров, Кировская область

Отец
Носков Яков14.10.1891 г.р.
Мать
Носкова (Болотова) Мария08.06.1881 г.р.
Супруги
Носкова (Южанина) Вера Демидовна08.07.1928 г.р.
Дети
Носков Евгений Николаевич07.02.1953 г.р.
Носков Владимир Николаевич14.08.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1926

Отец: Носков Яков

Мать: Носкова (Болотова) Мария

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова (Южанина) Вера Демидовна

Работа или профессия
Неизвестно

Строительство

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
07.02.1953

Сын: Носков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Носкова (Южанина) Вера Демидовна

Рождение ребёнка
14.08.1954

Сын: Носков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Носкова (Южанина) Вера Демидовна

Нововятск, Кировская область, РСФСР

Смерть
25.04.2019
Киров, город Киров, Кировская область

Причина смерти: Естественная смерть/старость | Нововятский район До смерти был очень бодрым, активным человеком. Пошел в магазин за чем-то из сантехники, в подъезде упал и умер.

Похороны
Неизвестно
деревня Орлы Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.