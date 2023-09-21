Носков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1891
Дата смерти29.08.1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1891
Отец: Носков Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Носкова Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Носков Владимир
Мать ребёнка: Носкова Мария
Рождение ребёнка
05.03.1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
12.11.1926
Смерть
29.08.1927
Похороны
Неизвестно