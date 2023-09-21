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Носков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1891

Дата смерти

29.08.1927

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1891

Отец: Носков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Носкова Мария

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Носков Владимир

Мать ребёнка: Носкова Мария

Рождение ребёнка
05.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Мария

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Мария

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Мария

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.08.1927
Похороны
Неизвестно
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
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