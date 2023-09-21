Носкова (Болотова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1881
Дата смерти15.08.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1881
Отец: Болотов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1912
Дочь: (Носкова) Любовь
Отец ребёнка: Носков Яков
Рождение ребёнка
1918
Сын: Носков Владимир
Отец ребёнка: Носков Яков
Рождение ребёнка
05.03.1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
12.11.1926
Смерть
15.08.1982
Похороны
Неизвестно