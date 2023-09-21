Носкова (Болотова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Болотова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1881

Дата смерти

15.08.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1881

Отец: Болотов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1912

Дочь: (Носкова) Любовь

Отец ребёнка: Носков Яков

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Носков Владимир

Отец ребёнка: Носков Яков

Рождение ребёнка
05.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Яков

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Яков

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Яков

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
15.08.1982
Похороны
Неизвестно
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область

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