Носкова (Южанина) Вера Демидовна
женский, родилась 08.07.1928, д.Спасино, Шабалинский район, Кировской области
ОтецЮжанин Демид Иванов1893 г.р.
МатьЮжанина (Вылегжанина) Дарья1895 г.р.
Супруги
Носков Николай Яковлевич12.11.1926 г.р.
Дети
Носков Евгений Николаевич07.02.1953 г.р.
Носков Владимир Николаевич14.08.1954 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928
Отец: Южанин Демид Иванов
д.Спасино, Шабалинский район, Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1953
Сын: Носков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Носков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1954
Сын: Носков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Носков Николай Яковлевич
Нововятск, Кировская область, РСФСР