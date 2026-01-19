Носкова (Южанина) Вера Демидовна 08.07.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носкова (Южанина) Вера Демидовна

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 08.07.1928, д.Спасино, Шабалинский район, Кировской области

Отец
Южанин Демид Иванов1893 г.р.
Мать
Южанина (Вылегжанина) Дарья1895 г.р.
Супруги
Носков Николай Яковлевич12.11.1926 г.р.
Дети
Носков Евгений Николаевич07.02.1953 г.р.
Носков Владимир Николаевич14.08.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1928

Отец: Южанин Демид Иванов

Мать: Южанина (Вылегжанина) Дарья

д.Спасино, Шабалинский район, Кировской области

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Николай Яковлевич

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
07.02.1953

Сын: Носков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
14.08.1954

Сын: Носков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Носков Николай Яковлевич

Нововятск, Кировская область, РСФСР

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