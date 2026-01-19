Носков Владимир Николаевич
мужской, родился 14.08.1954, Нововятск, Кировская область, РСФСР
умер 14.10.1978, Киров, город Киров, Кировская область
ОтецНосков Николай Яковлевич12.11.1926 г.р.
МатьНоскова (Южанина) Вера Демидовна08.07.1928 г.р.
Дети
(Носкова) Наталья Владимировна19.03.1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1954
Рождение ребёнка
19.03.1972
Дочь: (Носкова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна
Смерть
14.10.1978
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область