Носков Владимир Николаевич 14.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Владимир Николаевич

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 14.08.1954, Нововятск, Кировская область, РСФСР

умер 14.10.1978, Киров, город Киров, Кировская область

Отец
Носков Николай Яковлевич12.11.1926 г.р.
Мать
Носкова (Южанина) Вера Демидовна08.07.1928 г.р.
Дети
(Носкова) Наталья Владимировна19.03.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1954

Отец: Носков Николай Яковлевич

Мать: Носкова (Южанина) Вера Демидовна

Нововятск, Кировская область, РСФСР

Рождение ребёнка
19.03.1972

Дочь: (Носкова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна

Нововятск, Кировская область, РСФСР

Рождение ребёнка
04.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна

Нововятск, Кировская область, РСФСР

Смерть
14.10.1978
Киров, город Киров, Кировская область

Причина смерти: Убийство | Нововятский район

Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

Нововятский район

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