Носков Евгений Николаевич 07.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носков Евгений Николаевич

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 07.02.1953

умер ?.04.2010

Отец
Носков Николай Яковлевич12.11.1926 г.р.
Мать
Носкова (Южанина) Вера Демидовна08.07.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953

Отец: Носков Николай Яковлевич

Мать: Носкова (Южанина) Вера Демидовна

Рождение ребёнка
07.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.2010

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