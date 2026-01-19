Носков Евгений Николаевич
мужской, родился 07.02.1953
умер ?.04.2010
ОтецНосков Николай Яковлевич12.11.1926 г.р.
МатьНоскова (Южанина) Вера Демидовна08.07.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953
Рождение ребёнка
07.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.2010