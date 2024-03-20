Рубанов Василий Иванович
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Ковтунова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Рубанова Валентина Петровна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
07.06.1968
Сын: Рубанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Рубанова Валентина Петровна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Рубанова Валентина Петровна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1998
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.