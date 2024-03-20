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Рубанов Василий Иванович

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Ковтунова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Рубанова Валентина Петровна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
07.06.1968

Сын: Рубанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Рубанова Валентина Петровна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Рубанова Валентина Петровна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Валентина Петровна

Смерть
Около 1998
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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