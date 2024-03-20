Рубанова (Дубовая) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти08.05.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дубовой Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Чернухина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Рубанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Рождение ребёнка
15.02.1935
Дочь: Репкина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Около 1939
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Рождение ребёнка
20.05.1945
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1949
Дочь: Берданова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1951
Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1973
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области