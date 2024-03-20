Рубанова (Дубовая) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Дубовая) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дубовой Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Чернухина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Рубанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Рождение ребёнка
15.02.1935

Дочь: Репкина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Рубанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Рождение ребёнка
20.05.1945

Сын: Рубанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1949

Дочь: Берданова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1951

Сын: Рубанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рубанов Иван Акимович

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Иван Акимович

Смерть
08.05.1973
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
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