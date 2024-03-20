Рубанов Иван Акимович
Место рожденияРостовская обл., Ремонтненский р-н, с. Кресты
Дата рождения1906
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1906
Отец: Рубанов Аким
Мать: Рубанова Варвара
Ростовская обл., Ремонтненский р-н, с. Кресты
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Чернухина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Рубанов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.02.1935
Дочь: Репкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Около 1939
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Рождение ребёнка
20.05.1945
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1949
Дочь: Берданова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1951
Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search
Смерть
1955
Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области