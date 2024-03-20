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Рубанов Иван Акимович

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Место рождения

Ростовская обл., Ремонтненский р-н, с. Кресты

Дата рождения

1906

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рубанов Аким

Мать: Рубанова Варвара

Ростовская обл., Ремонтненский р-н, с. Кресты
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Чернухина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Рубанов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.02.1935

Дочь: Репкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Рубанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обла
Рождение ребёнка
20.05.1945

Сын: Рубанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.07.1949

Дочь: Берданова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1951

Сын: Рубанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рубанова Анна Афанасьевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Анна Афанасьевна

Упоминание
Неизвестно
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search
Смерть
1955
Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
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