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Рубанов Алексей Васильевич

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Место рождения

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

07.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1968

Отец: Рубанов Василий Иванович

Мать: Рубанова Валентина Петровна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
02.08.1970

Жена: Рубанова Светлана

Рождение ребёнка
15.02.1990

Дочь: Штрыкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Рубанова Светлана

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
17.01.1991

Сын: Рубанов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Рубанова Светлана

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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