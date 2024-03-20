Рубанов Алексей Васильевич
Место рожденияПервомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения07.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1968
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
02.08.1970
Жена: Рубанова Светлана
Рождение ребёнка
15.02.1990
Дочь: Штрыкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Рубанова Светлана
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
17.01.1991
Сын: Рубанов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Рубанова Светлана
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.