Ковтунова (Рубанова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтунова (Рубанова) Елена Васильевна

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Место рождения

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.

Дата рождения

01.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: Рубанов Василий Иванович

Мать: Рубанова Валентина Петровна

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Бородина Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Ковтунов Николай

Рождение ребёнка
17.01.1990

Сын: Ковтунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ковтунов Николай

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтунов Николай

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