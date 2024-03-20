Ковтунова (Рубанова) Елена Васильевна
Место рожденияПервомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Дата рождения01.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
19.08.1986
Дочь: Бородина Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Ковтунов Николай
Рождение ребёнка
17.01.1990
Сын: Ковтунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ковтунов Николай
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковтунов Николай