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Рубанова Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Около 2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Ковтунова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
07.06.1968

Сын: Рубанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Василий Иванович

Смерть
Около 2011
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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