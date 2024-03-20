Рубанова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиОколо 2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Ковтунова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
07.06.1968
Сын: Рубанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рубанов Василий Иванович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2011
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.