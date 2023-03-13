Куклева Лукерья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклевъ Петръ
Рождение ребёнка
1706
Сын: Куклевъ Андрей
Отец ребёнка: Куклевъ Петръ
Рождение ребёнка
1714
Сын: Куклевъ Федоръ
Отец ребёнка: Куклевъ Петръ
Рождение ребёнка
1718
Сын: Куклевъ Матвей
Отец ребёнка: Куклевъ Петръ