Куклева Лукерья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклева Лукерья Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклевъ Петръ

Рождение ребёнка
1706

Сын: Куклевъ Андрей

Отец ребёнка: Куклевъ Петръ

Рождение ребёнка
1714

Сын: Куклевъ Федоръ

Отец ребёнка: Куклевъ Петръ

Рождение ребёнка
1718

Сын: Куклевъ Матвей

Отец ребёнка: Куклевъ Петръ

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