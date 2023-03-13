Куклевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Куклевъ Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Куклевъ Андрей
Мать ребёнка: Куклева Лукерья Дмитрева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1714
Сын: Куклевъ Федоръ
Мать ребёнка: Куклева Лукерья Дмитрева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1718
Сын: Куклевъ Матвей
Мать ребёнка: Куклева Лукерья Дмитрева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куклева Лукерья Дмитрева
Смерть
1745
Гурьевка, Курмыжскаго уезда