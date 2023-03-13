Куклевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклевъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Куклевъ Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Куклевъ Андрей

Мать ребёнка: Куклева Лукерья Дмитрева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1714

Сын: Куклевъ Федоръ

Мать ребёнка: Куклева Лукерья Дмитрева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1718

Сын: Куклевъ Матвей

Мать ребёнка: Куклева Лукерья Дмитрева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Лукерья Дмитрева

Смерть
1745
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
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