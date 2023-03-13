Куклевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклевъ Федоръ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1714

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Куклевъ Петръ

Мать: Куклева Лукерья Дмитрева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Куклевъ Никита

Мать ребёнка: Куклева Салманида Борисова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Салманида Борисова

Смерть
1761
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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