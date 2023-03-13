Куклевъ Никита
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Куклевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Куклевъ Болоненковъ Иванъ
Мать ребёнка: Куклева Ховронья Никитина
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Куклева) Афимья
Мать ребёнка: Куклева Ховронья Никитина
Рождение ребёнка
1767
Сын: Куклевъ Герасимъ
Мать ребёнка: Куклева Ховронья Никитина