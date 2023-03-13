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Куклевъ Никита

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Куклевъ Федоръ

Мать: Куклева Салманида Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Ховронья Никитина

Рождение ребёнка
1758

Сын: Куклевъ Болоненковъ Иванъ

Мать ребёнка: Куклева Ховронья Никитина

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Куклева) Афимья

Мать ребёнка: Куклева Ховронья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Куклевъ Герасимъ

Мать ребёнка: Куклева Ховронья Никитина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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