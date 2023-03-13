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Куклева Ховронья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклевъ Никита

Рождение ребёнка
1758

Сын: Куклевъ Болоненковъ Иванъ

Отец ребёнка: Куклевъ Никита

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Куклева) Афимья

Отец ребёнка: Куклевъ Никита

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Куклевъ Герасимъ

Отец ребёнка: Куклевъ Никита

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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