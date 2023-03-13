Куклевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклевъ Андрей

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1706

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Куклевъ Петръ

Мать: Куклева Лукерья Дмитрева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Анна Осипова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Куклевъ Иванъ

Мать ребёнка: Куклева Анна Осипова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Куклева) Авдотья

Мать ребёнка: Куклева Анна Осипова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Куклева) Авдотья

Мать ребёнка: Куклева Анна Осипова

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