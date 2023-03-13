Куклевъ Андрей
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1706
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Куклевъ Петръ
Мать: Куклева Лукерья Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куклева Анна Осипова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Куклевъ Иванъ
Мать ребёнка: Куклева Анна Осипова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Куклева) Авдотья
Мать ребёнка: Куклева Анна Осипова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Куклева) Авдотья
Мать ребёнка: Куклева Анна Осипова