Куклева Анна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Куклевъ Иванъ
Отец ребёнка: Куклевъ Андрей
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Куклевъ Андрей
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Куклевъ Андрей
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклевъ Андрей