Куклева Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуклева Анна Осипова

Куклева Анна Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Куклевъ Иванъ

Отец ребёнка: Куклевъ Андрей

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Куклевъ Андрей

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Куклевъ Андрей

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклевъ Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close