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Куклевъ Матвей

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1718

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Куклевъ Петръ

Мать: Куклева Лукерья Дмитрева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Куклева Ульяна Андреева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Куклевъ Дементий

Мать ребёнка: Куклева Ульяна Андреева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Ульяна Андреева

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