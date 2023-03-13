Куклевъ Матвей
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1718
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Куклевъ Петръ
Мать: Куклева Лукерья Дмитрева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Куклева Ульяна Андреева
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Куклевъ Дементий
Мать ребёнка: Куклева Ульяна Андреева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куклева Ульяна Андреева